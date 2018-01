Bolsa de Tóquio fecha em queda de 1,8% com varejo As ações caíram em Tóquio, pelo segundo pregão consecutivo, com forte sentimento negativo entre investidores do varejo, muitos dos quais enfrentam chamada de margem por causa da desaceleração recente do mercado. O índice Nikkei encerrou a sessão em baixa de 275,52 pontos (1,8%), em 15.437,93 pontos. Na sexta-feira, o índice havia recuado 330,22 pontos. Entre os destaques de queda estiveram os papéis da Sony, que caíram 3,6% em reação a uma nota da Merrill Lynch, na qual se especulou a possibilidade de a gigante de produtos eletrônicos de consumo adiar em até um ano o lançamento do Playstation3. As ações da provedora de serviços de internet Livedoor despencaram 21,8% com a informação de que seu ex-presidente foi novamente preso, como era esperado, por falsificar balanços financeiros. As ações da Fuji Television, que detém 12,7% de participação na Livedoor, caíram 2,6%. Os papéis da Softbank caíram 6%. As ações cuja demanda maior está no mercado doméstico tiveram fraco desempenho, com avaliação de que ficaram excessivamente valorizadas no rally recente do mercado. Entre elas, os papéis de varejo. O índice Topix Retail Trade caiu 2,8%. As ações da rede de supermercados Daiei caíram 7,4%, e as da Fast Retailing recuaram 2,7%. As ações de companhias de petróleo subiram, na esteira da apreciação dos preços da commodity nos mercados futuros. Os papéis da Inpex subiram 5,8%, e da refinaria Showa Shell Sekiyu avançaram 2,7%.