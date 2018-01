Bolsa de Tóquio fecha estável hoje A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei em alta de 0,41 ponto, estável em termos porcentuais, aos 15.696,69 pontos, depois de oscilar entre os territórios positivo e negativo durante todo o pregão. Os players continuaram cobrindo posições em ações selecionadas de tecnologia e de exportadoras, como Advantest (+4,7%), Toyota (+1,4%) e Honda (+2,6%). As incertezas relacionadas à investigação de fraude na provedora de serviços de Internet Livedoor e os problemas no sistema de computador da operadora da bolsa, no entanto, impediram que muitos players atuassem agressivamente na ponta de compra. "Esse mercado ficou durante muito tempo superaquecido em termos gráficos e a Livedoor e outros eventos provocaram uma correção", disse o estrategista Ryuta Otsuka, da Toyo Securities. "O mercado continuará volátil por ora, até que os players encontrem níveis para se estabilizar." O Nikkei, que na sexta-feira passada fechou na máxima em cinco anos de 16.454,95 pontos, caiu 6,8% de segunda até quarta-feira, quando atingiu a mínima em um mês. Ontem, teve forte recuperação. Nesta semana, o Nikkei acumulou perda de 4,6%. Embora alguns players mantenham o otimismo para com os fundamentos econômicos e os lucros corporativos do Japão, as condições de oferta e demanda do mercado de ações de Tóquio deterioram-se repentinamente depois da forte onda de vendas do início desta semana. Aqueles que compraram ações na máxima terão que ajustar suas posições em algum momento, disseram os players.