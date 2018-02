Bolsa de Tóquio fecha praticamente estável A Bolsa de Tóquio fechou praticamente estável nesta segunda-feira. Investidores domésticos e estrangeiros realizaram lucros com ações da Mitsubishi Estate e da Mitsui Fudosan. O índice Nikkei 225 recuou apenas 0,01%, aos 15.633,81 pontos. Segundo os operadores, o índice permanecerá sob pressão no restante da semana, já que os investidores institucionais deverão manter uma posição cautelosa até o fim do primeiro semestre fiscal. Os investidores esperam para as próximas semanas a revisão para cima da estimativa de lucros das empresas, mas temem que o impacto positivo dessa revisão seja ofuscado por um fraco desempenho de Wall Street. De acordo com Masayoshi Okamoto, da Jujiya Securities, o Nikkei 225 deve girar em torno dos 15.500 pontos, abaixo da linha de 16.000 pontos em torno da qual se movimentou ao longo deste mês. Entre as ações que mais caíram, Mitsubishi Estate caiu 2,4% e Mitsui Fudosan perdeu 1,7%. (As informações são da Dow Jones)