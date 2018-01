Bolsa de Tóquio fechou em alta de 0,04% As ações fecharam em alta modesta em Tóquio nesta sexta-feira, limitada pelos papéis das exportadoras japonesas, que se ressentiram da alta do iene em relação ao dólar. Os papéis relacionados à economia doméstica, no entanto, garantiram desempenho favorável ao índice Topix, puxado especialmente pelas siderúrgicas. Segundo traders, os investidores evitaram sustentar os preços das ações, diante da alta de ontem e da ausência de notícias catalisadoras. O Nikkei fechou o dia em alta de 5,81 pontos (0,04%), a 16.101,91 pontos. O índice Topix ganhou 7,27 pontos (0,4%) e fechou em 1.647,74 pontos. As ações de empresas exportadoras, como as montadoras e fabricantes de semicondutores, foram atingidas pela retração do dólar para o patamar de 116 ienes. As ações da Honda Motor, terceira maior montadora em unidade do Japão, caiu 2%. As ações da Matsushita Electric Industrial deslizaram 0,6%. O setor siderúrgico foi destaque de alta na Bolsa de Tóquio, contrastando com o desempenho dos demais setores. O subíndice Topix de ferro e aço registrou o segundo melhor desempenho entre os 33 subíndices do Topix. Esses papéis foram impulsionados por informações de que analistas da unidade norte-americana Goldman Sachs elevaram a recomendação para o setor nos EUA a atrativo, de neutro. As ações da Nippon Steel, terceira maior produtora de aço no mundo, fechou em alta de 1,8% e foi o quarto papel mais ativo no Topix. As ações da JFE Holdings ganharam 2,9%. As informações são da Dow Jones.