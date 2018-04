Bolsa de Tóquio recua 0,5% com realizações de lucros Realizações de lucros levaram o índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio a uma queda de 0,5% no pregão desta quarta-feira. O índice fechou com 16.400,57 pontos. Segundo os operadores, a fraca reação do mercado ao anúncio do teste nuclear da Coréia do Norte, no início desta semana, indica que os investidores esperam um movimento de alta das cotações. Os preços dos papéis devem ser empurrados pela força das bolsas dos EUA e pelas boas perspectivas quanto aos balanços das empresas japonesas. Se o teste nuclear norte-coreano não trouxer conseqüências mais sérias, como um vazamento radioativo, o Nikkei 225 pode alcançar os 17 mil pontos antes ou durante da próxima temporada de balanços corporativos, no fim do mês. ?Há um cabo-de-guerra ao redor dos 16.500 pontos, mas um apoio sólido ao redor desse nível pode pavimentar o caminho para um rali adicional até os 17.500 pontos antes do fim do ano?, previu um analista da corretora Mizuho Investors Securities. O destaque do pregão de hoje foi a Clarion, que produz sistemas de navegação e de áudio para automóveis. A notícia de que o controle da empresa será adquirido pela Hitachi levou as ações da Clarion a uma alta de 33%. As da Hitachi recuaram 0,1%. Os papéis da Kajima avançaram 2,1% depois que a construtora revisou para cima sua estimativa de lucros para o primeiro semestre fiscal. As informações são da Dow Jones.