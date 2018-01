Bolsa de Tóquio recua mais 0,5% A Bolsa de Tóquio fechou hoje em queda, em meio às preocupações sobre a saúde econômica do Japão. O índice Nikkei 225 perdeu 0,5% e fechou aos 16.091,73 pontos. Com as companhias japonesas informando previsões conservadoras de lucro na atual temporada de balanços, e sem indicadores econômicos a serem divulgados na próxima semana, os investidores têm poucas razões para acreditar em uma forte recuperação do índice no curto prazo. Na opinião de Toshio Sumitami, analista de mercado do Tokai Tokyo Research Center, o Nikkei 225 pode iniciar uma recuperação gradual. ?O mercado testou o piso duas vezes nesta semana, então a tendência para a semana que vem deve ser de alta?, afirmou. Sega Sammy Holdings teve queda de 6,9% depois que a Goldman Sachs reduziu a estimativa de preço dessas ações e que a Comissão de Comércio Justo (Fair Trade Comission?s) advertiu a companhia por suas práticas comerciais com os fornecedores. Já os papéis da vinícola Mercian dispararam 31% depois que a cervejaria Kirin Brewery anunciou um plano para transformá-la em uma subsidiária, por meio de uma oferta amigável. As ações da Kirin subiram 4,1%. As informações são da Dow Jones.