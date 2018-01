Bolsa de Tóquio registra baixa de 2,14% A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei em baixa de 336,04 pontos, ou 2,14%, aos 15.360,65 pontos, com fortes vendas de ações de exportadoras, como Tokyo Electron (-4,2%) e Murata Manufacturing (-5,5%). As quedas em Wall Street na sexta-feira em meio aos preços altos do petróleo levantaram preocupações com a perspectiva para o mercado norte-americano. O apetite de investidores de varejo também esteve fraco, especialmente em empresas de internet, como Softbank e Yahoo Japan, disseram operadores. A Livedoor, companhia desse setor investigada por suposta violação de leis de negociação de ações, teve apenas oferta de compra na maior parte do dia, com pequeno volume de negócios perto do fechamento. "O sentimento do investidor de varejo está piorando", disse o gerente de fundos Yoshihisa Okamoto. Segundo ele, o mercado não se estabilizará antes de os investidores conseguirem vender mais ações da Livedoor. Os players estão cautelosos antes da temporada de balanços de companhias japonesas, depois de a queda forte do Dow Jones na sexta-feira ter sido causada em parte por balanços decepcionantes, como o da GE. As ações da Toshiba cederam 4,7%, depois de o jornal Financial Times ter informado que a fabricante de produtos eletrônicos venceu a batalha pelo controle da Westinghouse Electric, com oferta de quase US$ 5 bilhões, mais do que o dobro das expectativas originais.