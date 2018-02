Bolsa de Tóquio se recupera e fecha com alta de 2,1% A bolsa de Tóquio recuperou hoje grande parte das perdas do pregão de ontem, ajudada pelos ?caçadores de barganha? e pelas ações do setor de petróleo. O índice Nikkei 225 subiu 2,1%, para fechar aos 15.464,66 pontos. Apesar da movimentação dos ?caçadores de barganha?, muitos investidores preferiram manter suas posições enquanto aguardam o resultado da reunião de hoje do Fomc, que definirá a nova taxa de juros nos EUA. As ações das companhias de petróleo ficaram entre os destaques do dia depois que a cotação do barril no mercado futuro atingiu os US$ 77 em Nova York. A alta se deve ao fechamento do campo de petróleo de Prudhoe Bay, no Alasca, por conta do vazamento de um oleoduto. Com isso, os papéis da Inpex Holdings subiram 2,7% e a refinaria Showa Shell Sekiyu teve alta de 2,2%. (As informações são da Dow Jones).