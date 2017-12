Bolsas chinesas voltam a cair em dia de bastante volatilidade

As bolsas chinesas voltaram a cair nesta quinta-feira, 30, após o breve alívio da sessão anterior, enquanto outros mercados da região da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única. O movimento ocorre um dia depois de o

Em dia de bastante volatilidade, o Xangai Composto, principal índice acionário da China, recuou 2,2%, a 3.705,77 pontos, depois de ter interrompido uma sequência de três pregões de perdas na quarta-feira, 29. Ao longo dos negócios desta quinta-feira, o Xangai chegou a subir 1,5% e a cair 2,7%. Na segunda-feira, o índice sofreu um tombo de 8,5%, o maior em mais de oito anos. O Shenzhen Composto, de menor abrangência, caiu 3,2%, a 2.128,16 pontos.

A nova desvalorização das ações chinesas ocorreu apesar de autoridades em Pequim terem vindo a público recentemente para garantir que darão apoio adicional aos mercados. Além disso, o governo chinês está investigando a possibilidade de ter ocorrido uma "maliciosa" venda coordenada de ações na última segunda. De acordo com o jornal Securities Times, que é controlado pelo People's Daily, 35 empresas listadas receberam notificação de que serão investigadas.

Em outras partes da Ásia e do Pacífico, os mercados tomaram rumos distintos após o Fed não oferecer novos sinais de quando poderá começar a elevar juros pela primeira vez em quase uma década. Na decisão de política monetária de ontem, o Fed avaliou que os mercados de trabalho e imobiliário dos EUA melhoraram, mas ressaltou que a inflação permanece baixa.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa mais branda, de 0,49%, a 24.497,98 pontos, enquanto uma medida local de empresas chinesas listadas no território autônomo apresentou queda de 1,2%.

No mercado taiwanês, o Taiex subiu 1%, a 8.651,49 pontos, sustentado por ações do setor financeiro, mas em Seul, o índice sul-coreano caiu 0,91%, à mínima de 2.019,03 pontos, após a Samsung Electronics recuar 3,8% na esteira de seu balanço trimestral, que mostrou nova queda no lucro.

Na Oceania, a bolsa australiana teve alta pelo segundo dia consecutivo, ainda sustentada pela recuperação das commodities, em especial do minério de ferro, cujo preço saltou 5,9% ontem. O índice S&P/ASX 200, que reúne as ações mais negociadas em Sydney, subiu 0,8%, a 5.669,50 pontos. Grandes produtoras de minério, tanto a BHP Billiton quanto a Rio Tinto avançaram 2,4%.

No Japão, a Bolsa de Tóquio fechou em alta, interrompendo uma sequência de quatro pregões em baixa. O índice Nikkei, que reúne as empresas mais negociadas na capital do Japão, subiu 1,08%, a 20.522,83 pontos. No período de baixa recente, o Nikkei acumulou perdas de 1,8%.

Várias empresas japonesas que divulgaram bons resultados trimestrais após o fechamento da bolsa também tiveram fortes ganhos no pregão desta quinta. Foi o caso da Nomura Holdings (+3,6%), da NTT Docomo (+4,7%) e da Nintendo (+8,3%). Por outro lado, a Panasonic recuou 5,8%, após revelar lucro operacional menor que o esperado.