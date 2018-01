Bolsa de Tóquio sobe com perspectiva de lucros A Bolsa japonesa registrou alta moderada neste início de semana, mas o Nikkei 225 fechou com a maior pontuação desde 9 de maio. A razão para este resultado é a perspectiva de bons lucros corporativos no próximo ano, além da baixa cotação do iene em relação do dólar norte-americano. A alta de hoje foi a sexta seguida no mercado japonês. Apesar disso, traders acreditam que o índice manterá a tendência de elevação, já que espera-se que o Banco do Japão mantenha inalterada sua política monetária ao final de sua reunião, marcada para amanhã. O Nikkei 225 subiu 47,80 pontos, ou 0,3%, para 16.962,11 pontos. O índice acumula alta de 3,3% nas últimas seis sessões. Apesar de ter registrado um certo movimento de realização de lucros, algumas blue chips como montadoras de veículos e empresas do setor de eletrônicos, tiveram alta moderada. Os papéis da Toyota subiram 1,5% e os da Honda tiveram aumento de 2,6%. No setor de eletrônicos, Toshiba registrou alta de 1,3% após a divulgação de que sua unidade Westinghouse Electric assinou um acordo para a construção de uma nova usina nuclear na China. Sony avançou 2,2% e Matsushita Electric Industrial subiu 0,6%. Nikko Coridal caiu 4,8%. O grupo está sob investigação das autoridades por suspeita de ter manipulado seus ganhos fiscais de 2004 e pode ser multada em 500 milhões de ienes. Misawa Homes Holding registrou queda de 15,2%. A construtora revelou que vai corrigir seus relatórios de ganhos dos últimos cinco anos, durante os quais uma de suas unidades registrou as vendas de forma inapropriada. As informações são da Dow Jones.