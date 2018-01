Bolsa de Tóquio tem valorização de 1,88% A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei em alta de 288,24 pontos, ou 1,88%, aos 15.648,89 pontos, recuperando grande parte da queda de 336 pontos registrada ontem. O balanço melhor que o esperado da Yahoo Japan não apenas resultou em ganho de 6,6% das ações da empresa, como estimulou a valorização de outros papéis de internet e trouxe ânimo aos investidores. As ações de internet vinham sendo fortemente vendidas há uma semana desde que a Livedoor começou a ser investigada por suspeita de manipulação do mercado. A prisão do executivo-chefe da empresa ontem, Takafumi Horie, teve pouco impacto sobre a bolsa de forma geral, mas as ações da companhia despencaram 31,3%, com o aumento dos rumores sobre retirada de listagem dos papéis, negados depois pela operadora da bolsa. Ações de eletrônica também estiveram em foco hoje. Furukawa Electric saltou 9,8%, depois de ter seu rating elevado pela corretora Nomura. NTT Data ganhou 5,1%, com a notícia de que a operadora da bolsa contratou um executivo da empresa para trabalhar como seu principal executivo de informações. O rali de hoje não ficou limitado às ações de tecnologia, e 31 dos 33 subsetores do Topix terminaram em alta com a dissipação do medo gerado pelo escândalo da Livedoor. "Os ganhos do mercado mostram que as perdas da semana passada foram uma questão localizada, relevante apenas para a Livedoor", disse o gerente de fundos Andrew Rose. Assim, ações de corretoras (SMBC Friend Securities +6,5%, Nomura Holdings +2,4%) e do setor imobiliário (Mitsubishi Estate +2,5%, Megabank Sumitomo Mitsui Financial Group +2,5%) subiram hoje.