Bolsa deve fechar 2009 em 65 mil pontos e 80 mil em 2010

A tendência para a Bovespa daqui para a frente é de alta, apoiada nos fundamentos mais sólidos da economia e não em otimismo exagerado, acredita o diretor da Ágora Corretora Álvaro Bandeira. Segundo ele, existe a percepção de que o Brasil saiu mais rápido da recessão e deve ter recuperação mais forte do que a maioria dos países do mundo. Tudo isso com a chancela de grau de investimento das três principais agências de ratings - a mais recente foi a Moody's.

Esse cenário positivo deve impulsionar o Ibovespa a fechar ao redor dos 65 mil pontos este ano e de 75 mil a 80 mil pontos em 2010. "A tendência é de que o 3º trimestre seja melhor do que o 2º, o 4º trimestre melhor do que o 3º e assim por diante. E, para o investidor estrangeiro, o Brasil, dentre os emergentes, está hoje como um bom local para investir", afirmou, em entrevista ao AE Broadcast Ao Vivo.

Bandeira avaliou que a bolsa deve ter muitas ofertas iniciais (IPO, na sigla em inglês), daqui para frente, sem estimar quantos podem ser feitos até o final do ano. Mas, segundo ele, só a partir de meados do ano que vem o volume de IPOs no mercado de ações deve voltar aos níveis anteriores à crise.

O diretor disse que a expectativa de IPOs deve levar a ajustes negativos, por causa de investidores em busca de fazer caixa. "Os IPOs grandes tendem no curto prazo a afetar negativamente a Bolsa. Mas diria que a expectativa é de que o ingresso de recursos de investidores locais e estrangeiros com a 3ª nota de grau de investimento pode inibir um efeito maior de pressão para vender e fazer caixa", explicou.

Inflação

O foco dos mercados nos próximos dias deve estar nos indicadores externos e, principalmente, na safra de balanços dos Estados Unidos, disse hoje o diretor da Ágora Corretora, Álvaro Bandeira. Segundo ele, esses balanços terão capacidade de mexer pontualmente com as bolsas do mundo todo. "Aqui, teremos que ter cuidado ao visualizar inflação, receitas orçamentárias e dados do setor externo", afirmou.

Bandeira não vê a inflação como um problema no curto prazo, mas disse que ela pode começar a pesar no ano que vem. "A gente pode pensar em aumento do juro em meados de 2010", disse. "A tendência no mundo todo é a inflação subir um pouquinho (em 2010)".

Embora espere um aumento do fluxo de recursos estrangeiros para o Brasil, o diretor não acredita que haverá muita variação no mercado de câmbio. "O dólar deve permanecer fraco, mas não deve existir grande variação. Acho que ele deve seguir ao redor de onde está", disse. A projeção do diretor é que a moeda feche este ano e se mantenha ao longo de 2010 perto de R$ 1,80. Para o crescimento do PIB, a estimativa da Ágora está em +0,3% este ano e 4,5% em 2010.