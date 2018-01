Bolsa dispara e dólar volta a cair Balanço Janeiro/06 1º- A bolsa brasileira teve excelente desempenho no mês, seguindo a maioria das bolsas mundiais, valorizando 14,73%. 2º- O ouro registrou valorização de 5,70%. 3º- Os títulos indexados ao IGP-M, com o IGPM de janeiro apresentando inflação de 0,92%, devem fechar o mês com resultados acima dos Fundos de Renda Fixa e DI, com rendimento bruto na faixa de 1,50% a 1,80%, dependendo do prazo do papel. 4º- Os fundos de renda fixa puros devem fechar o mês com rendimento bruto na faixa de 1,30 a 1,65%, dependendo também da taxa de administração do fundo, um pouco acima dos fundos DI, em razão da queda dos juros futuros e prêmios dos títulos públicos. 5º- Os fundos DI devem fechar o mês com rendimento bruto na faixa de 1,25 a 1,60%, dependendo da taxa de administração do fundo. 6º- O euro teve desvalorização de cerca de 2,10%. 7º- O dólar apresentou importante desvalorização em torno de 4,73%. Durante o mês de janeiro, os fatores que mais influenciaram o mercado foram: 1- Melhoria na expectativa de aumento de juros nos EUA, com o mercado estimando que o juro americano possa atingir o máximo de 4,75 a 5,00% ao ano. Fator que propiciou altas fortes ma maioria das bolsas mundiais; 2- Preço do petróleo oscilando próximo de U$ 65, mas abaixo dos U$ 70; 3- Redução de 0,75% ao ano na taxa básica pelo Copom. 4- Queda nos volumes de "swap reverso" de dólar efetuado pelo Banco Central, o que sinalizou, em princípio, a saída do Banco Central, em algum momento, desse mercado. Isso levou o dólar à queda importante, além de criar grande volatilidade no mercado cambial. Cenário para fevereiro Para fevereiro, os mercados continuarão atentos às expectativas sobre os juros americanos e os indicadores de crescimento e inflação dos EUA. As aplicações a juros (fundos de renda fixa e DI) continuarão muito favorecidas, em razão do alto juro real, mesmo considerando as pressões inflacionárias deste inicio de ano. Minha visão é que os mercados acionários mundiais, incluído o Brasil, apresentaram altas muito fortes, nesses últimos dois meses. Desse modo, não me surpreenderia se ocorrerem importantes realizações nos próximos meses. Do lado cambial, a menos que o Banco Central modifique sua atuação no mercado ou crie alguma medida administrativa, a tendência é de continua desvalorização do dólar. - Os fundos DI, apesar das reduções dos juros que devem ocorrer nos próximos meses, continuam a proporcionar excelente juro real bruto, sendo a opção mais rentável e segura no momento. Em fevereiro, devido ao menor número de dias úteis, o rendimento bruto será, mais baixo, na faixa de 0,90 a 1,15%, dependendo da taxa de administração do fundo e da "marcação a mercado". - Os fundos de renda fixa em janeiro apresentaram rendimento pouco acima dos fundos DI, devido à "marcação a mercado" dos títulos prefixados que se valorizaram com a queda dos juros futuros, em razão do otimismo do mercado com a futura queda dos juros. Apresentam-se como boas opções de diversificação para investidores moderados e agressivos. O seu rendimento futuro dependerá da inflação, da previsão do mercado dos juros futuros e da real política diária implementada pelo Banco Central. O rendimento bruto em fevereiro deverá ser similar aos Fundos DI, se não houver qualquer surpresa por parte da percepção do mercado com os juros futuros. - Os títulos indexados à variação do IGP-M continuam como opções de investimento a longo prazo como diversificação de portfólio, pois esses títulos estão rendendo na faixa de 10 a 11% ao ano, mais variação do IGP-M. Com o IGP-M de fevereiro apresentando inflação de 0,92%, tiveram resultados excelentes, acima dos fundos DI e de renda fixa. - Os fundos cambiais (dólar e euro), com a atuação do Banco Central indicando sua saída do mercado, apresentaram queda importante no mês, após boa recuperação em dezembro. Mantêm-se como opções para diversificação de portfólio para investidores com perfil conservador e moderado, com visão de longo prazo, caso o cenário interno e/ou externo piorem. - O ouro, apesar da queda do dólar, continua apresentando alta forte no mercado internacional; com alta no mês de cerca de 10,7% no mercado internacional. Desse modo, teve excelente retorno, em reais, com alta de 5,70%. Do mesmo modo que aos fundos cambiais, continua uma opção conservadora atraente para diversificação devido ao baixo valor do dólar no mercado doméstico. - A bolsa brasileira teve alta forte de 14,73% devido à melhora na percepção da futura alta dos juros nos EUA, seguindo a alta da maioria das bolsas mundiais. Consideramos 30.310 pontos o valor justo para Índice Bovespa, ou seja, em termos históricos (1968 até 2006) o valor que não apresenta ágio ou deságio no preço médio das ações. Ao nível atual de 38.382 pontos, o Ibovespa apresenta ágio médio de 26,6%. - As bolsas mundiais tiveram mais um mês de alta em janeiro, devido à melhora na percepção da futura alta dos juros nos EUA. As perspectivas continuam boas para o médio e longo prazos, dependendo do crescimento dos EUA e China. As opções com maior potencial de retorno são as bolsas do Japão, Áustria, França e Reino Unido (países desenvolvidos) e Malásia, Chile, Cingapura e Hong Kong (países emergentes). - Os imóveis comerciais continuam a preços históricos baixos, embora já apresentem alguma recuperação com a melhoria nas perspectivas do crescimento econômico. Com a aprovação da "MP do Bem", que traz incentivos fiscais para compra de imóveis, apresentam ótimas perspectivas de valorização no médio e longo prazos, desde que o País continue a crescer. Boa opção para diversificação de portfólio de investidores com perfil conservador e moderado. (*) Fabio Colombo é Administrador de Investimentos. Foi Diretor do Banco Credibanco (associado ao The Bank of New York), Diretor do Continental Bank of Chicago (Brasil) e Diretor do Banco CCF (Brasil).