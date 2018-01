Bolsa do México estuda abrir capital, com perspectiva de fusão na AL A Bolsa de Valores do México está seguindo os passos do Brasil ao fazer planos de abrir capital, elevando as perspectivas de que a onda internacional de consolidação nesse segmento pode se estender para a América Latina. Na semana passada, o conselho da Bolsa mexicana aprovou um plano de reorganização de seus negócios. Esse é o primeiro passo rumo à oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), após a adoção de uma nova lei para o mercado de ações do país, que agora permite a listagem desses papéis. Segundo comunicado da Bolsa do México, as recentes IPOs e fusões entre Bolsas em todo o mundo demonstram "a necessidade de evoluir em um cenário global de inovação e competição". No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) iniciou em junho um estudo de 18 meses sobre um processo de desmutualização, mesmo rumo seguido pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). A intenção é deixarem de ser entidades sem fins lucrativos, com quotas divididas entre sócios, para visarem o lucro e possuírem ações - que podem ou não ser listadas. Nesse processo, a Bovespa contratou o Goldman Sachs como advisor. Com a onda de fusões se espalhando rapidamente entre as maiores Bolsas dos EUA e Europa, os especialistas do setor consideram ser natural que outros mercados tentem, no mínimo, se beneficiar do crescente interesse dos investidores por esse segmento. As maiores Bolsas dos EUA e da Europa já ofertaram suas ações e estão iniciando o processo de fusão de suas operações. A NYSE Group Inc., proprietária da Bolsa de Valores de Nova York, lançou uma IPO em março e pretende completar a aquisição da Euronext no início de 2007. A Chicago Mercantile Exchange Holding Inc. (CME) está comprando a controladora da Chicago Board of Trade (CBOT Holdings) e a Nasdaq lançou uma segunda oferta pela Bolsa de Londres. Enquanto isso, outras Bolsas que recentemente lançaram IPOs bem-sucedidas, como a Nymex Holdings e a espanhola Bolsas & Mercados Espanoles, também viraram alvos de especulações sobre fusões. David Easthope, analista para o setor da Celent em Boston, acredita que uma futura união entre as Bolsas do Brasil e do México, as maiores economias da América Latina, seria vista como um movimento natural. Porém, ele estima que isso ainda deve demorar alguns anos para acontecer, observando que, por enquanto, o Canadá é provavelmente mais atraente - pelo menos para as Bolsas dos EUA. Procurado, um porta-voz da bolsa do México não fez comentários além do que constava no comunicado. O porta-voz da Bovespa declarou que o estudo continua em andamento e que "não houve mudança em sua condição". As informações são da Dow Jones.