Bolsa do México fecha em alta de 2,32% O índice IPC, da Bolsa do México, fechou em alta de 428,30 pontos (2,32%), em 18.875,41 pontos. O volume alcançou 4,37 bilhões de pesos, com 189,5 milhões de ações negociadas. Traders disseram que a alta foi impulsionada pelo bom desempenho das ações dos setores de telecomunicações e infra-estrutura. O movimento de realização de lucros ocorrido nos últimos dias deixou algumas ações atraentes para os investidores, afirmou um trader. As ações da América Móvil subiram 4,5% e as da Telmex avançaram 1,7%. No setor de construção, os destaques foram Urbi (+1,6%), Empresas ICA (+2,7%), Cemex (+1,7%), Ideal (+4,3%) e Geo (+1,7%). As do conglomerado industrial Alfa, que divulgou resultados, avançaram 1,4%.