Bolsa do México fecha em baixa a 1,04% O índice IPC, da Bolsa da Cidade do México, caiu 198,20 pontos, ou 1,04%, e fechou a 18.862,18 pontos. O volume somou 2,71 bilhões de pesos, com 121,7 milhões de ações negociadas. Operadores disseram que os investidores deram continuidade ao movimento de realização de lucro sobre algumas ações blue chips. Entre as ações que fecharam em baixa destaque para América Móvil, que caiu 1,3%. As ações do grupo financeiro Banorte recuaram 2,1%, devolvendo parte da alta de 8,6% registrada na quinta-feira depois que UBS elevou a recomendação para o papel de "neutra" para "comprar".