Bolsa do México opera em alta após redução dos juros A Bolsa do México abriu em alta nesta sexta-feira, impulsionada pela decisão do Banco do México de reduzir as taxas de juros pelo novo mês consecutivo. A autoridade monetária local reduziu a taxa overnight em 0,25 ponto porcentual, para 7%, mas sinalizou que não deve haver novos cortes. Há pouco, o índice IPC operava com ganho de 0,9%, a 20.168,11 pontos, acima do recorde de fechamento alcançado no pregão de ontem. As ações do grupo de mídia Televisa subiam 3,9% e lideravam as altas, enquanto a empresa de telecomunicações America Movil subia 1%. O setor de mineração segue em alta em conseqüência da valorização dos preços dos metais nos mercados internacionais. A mineradora de cobre Grupo Mexico subia 3,1% e a de prata Penoles, 2,1%. As informações são da agência Dow Jones.