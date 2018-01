Bolsa do México sobe 0,33%; volume reduzido O índice IPC, da Bolsa do México, fechou em alta de 61,80 pontos (0,33%), em 18.542,58 pontos. Por causa do feriado nos EUA, o volume ficou em apenas 240,1 milhões de pesos, com 10,6 milhões de ações negociadas. Este foi o quinto fechamento consecutivo de altas no mercado mexicano. As ações da América Móvil subiram 0,1%, as da Cemex avançaram 0,2% e as da Wal-Mart de México fecharam em alta de 1,4%. As da mineradora de cobre Grupo México caíram 0,5%; 65 mineiros continuam presos numa mina de carvão da empresa em Coahuila, onde uma explosão aconteceu ontem.