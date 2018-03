Bolsa do Vietnã sobe 2,3%; país ingressa hoje na OMC A Bolsa do Vietnã subiu 2,3%, para 885,43 pontos, com o contínuo interesse dos investidores estrangeiros, o que garantiu um volume forte de negócios no pregão. Após alguns anos de negociações, o Vietnã torna-se hoje o 150º membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), abrindo caminho para uma nova era de comércio e investimentos com uma das economias mais pujantes da Ásia. No mercado acionário local, o volume negociado hoje foi de 6,9 milhões de ações, o que correspondeu a um giro financeiro de 723 bilhões de dongs (equivalente a US$ 44,944 milhões). Os estrangeiros compraram 1,9 milhão de papéis e venderam 1,1 milhão de ativos. As informações são da Dow Jones.