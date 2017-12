Bolsa eletrônica de NY fecha no nível mais baixo do ano O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes, o Dow Jones e o Standard & Poor's-500 em alta modesta e o Nasdaq em queda. O Nasdaq, bolsa eletrônica, teve seu quinto pregão consecutivo de baixas e fechou no nível mais baixo do ano. "Tivemos uma correção severa nos preços das commodities, que estiveram fervendo recentemente. No curto prazo, isso joga água fria no que os investidores vinham buscando agressivamente. Como resultado disso, fica temperado o entusiasmo de todos com o mercado e com as ações relacionadas ao setor de commodities", comentou o analista Steven Kroll, da Monness, Crespi & Hardt. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque negativo foi Alcoa (-3,85%). Também no setor de commodities, as ações da Goldcorp caíram 9,7% e as da Phelps Dodge recuaram 6,4%. As da Exxon Mobil perderam 0,39%. No setor de comércio varejista, as ações da Tasrget caíram 4,2%, depois da divulgação de seu informe de resultados. As da Wal-Mart subiram 1,91% e as da Home Depot avançaram 1,25%; ambas divulgam resultados nesta terça-feira. Ações de setores considerados defensivos subiram, como Johnson & Johnson (+1,94%) e Eli Lilly (+2,6%). As da Boeing caíram 1,32%, depois de a empresa concordar em pagar US$ 615 milhões para que o Departamento de Justiça arquive a investigação de um escândalo sobre as licitações do Pentágono. As ações da CACI International, uma das principais fornecedoras de mercenários para atuarem como seguranças no Iraque, subiram 8,8%, depois de o jornal britânico The Business dizer que a BAE Systems estaria discutindo a compra da empresa. O índice Dow Jones fechou em alta de 47,78 pontos (0,42%), em 11.428,77 pontos. A mínima foi em 11.333,04 pontos e a máxima em 11.435,34 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 5,26 pontos (0,23%), em 2.238,52 pontos, com mínima em 2.220,50 pontos e máxima em 2.245,18 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,26 pontos (0,25%), para 1.294,50 pontos. O NYSE Composite caiu 33,05 pontos (0,39%), para 8.378,21 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,878 bilhão de ações, de 1,857 bilhão na sexta-feira; 1.391 ações subiram, 1.884 caíram e 128 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 2,023 bilhões de ações negociadas, de 2,307 bilhões na sexta-feira, com 1.091 ações fechando em alta e 1.989 em queda.