Bolsa ensaia recuperação e fecha com ganho de 0,80% A Bolsa recuperou hoje parte das pesadas perdas de ontem. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou com ganho de 0,80%, aos 35.797 pontos. O índice oscilou entre a mínima de -1,10% e a máxima de +1,01%. O volume negociado totalizou R$ 2,01 bilhões. O Ibovespa mudou o sinal no meio da tarde, acompanhando a melhora das bolsas norte-americanas, de acordo com operadores. Em Nova York, os principais índices das bolsas fecharam com leve ganho, apesar do dado de vendas de imóveis novos nos EUA em julho, que caíram mais fortemente do que o previsto (-4,3%, ante previsão de -2,7%). As encomendas de bens duráveis também mostraram baixa superior à prevista (-2,4%, ante -1%). Por outro lado, o número semanal de pedidos de auxílio-desemprego no país recuou, contra estimativas de alta. Os indicadores zeraram as preocupações relacionadas a um novo aumento na taxa de juros, mas também alimentaram os temores sobre uma desaceleração do crescimento econômico. A dúvida dividiu os investidores entre os que apostam na alta das ações e os que apostam na baixa. Mas deixou espaço para que alguns papéis se recuperassem. Por aqui, o mercado acionário foi puxado por Petrobras, Vale do Rio Doce e setor elétrico. A ação preferencial (PN) da Petrobras PN subiu 1,05%, corrigindo perdas anteriores e ajudada pela alta do petróleo. O papel preferencial classe A (PNA) da Vale registrou ganho de 1,31%. Fora do índice, merece destaque Varig PN, que disparou 40,71%.