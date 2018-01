Bolsa fecha em queda de 1% com novo recuo do petróleo

A Bovespa fechou em queda pelo segundo pregão seguido nesta terça-feira, 2, novamente pressionada pelo cenário externo, com o novo recuo dos preços do petróleo no exterior e a decepção dos investidores com um pacote de estímulos anunciado pelo Japão. Principal índice de ações do mercado brasileiro, o Ibovespa caiu 1,05%, a 56.162,37 pontos.

O dólar comercial à vista também fechou em queda, registrando baixa de 0,30%, cotado a R$ 3,2595. Os negócios no mercado de câmbio seguem a tendência internacional de enfraquecimento da moeda amerciana.

Segundo analistas, o dólar teria recuado mais pela manhã, não fosse o leilão de 10 mil contratos de swap cambial reverso realizado pelo Banco Central. A operação equivale à compra de de moeda estrangeira no mercado futuro.