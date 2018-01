Bolsa indiana fecha em nível recorde de alta A Bolsa indiana fechou em nível recorde hoje, com investidores focados na companhia estatal Oil & Natural Gas, embora analistas continuem alertando para a perspectiva de correção de baixa nos preços das ações. No fim do dia, o índice Sensex registrava 13.130,79 pontos, alta de 39,67 pontos ou 0,3%. As ações da Oil & Natural Gas, com grande peso no índice, fechou com valorização de 4,6%, depois de um jornal local informar que a companhia pretende formar uma joint venture com o grupo Hinduja para a compra de campos de petróleo no exterior. As informações são da Dow Jones.