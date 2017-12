Bolsa japonesa registra terceira alta consecutiva O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio encerrou os negócios nesta segunda-feira em alta de 0,7%. A expectativa de que mais empresas japonesas apresentarão bons resultados fez com que Tóquio avançasse pelo seu terceiro pregão consecutivo, acumulando ganhos de 3,8% desde quinta-feira. O bom desempenho dos mercados norte-americanos na sexta-feira, quando os investidores demonstraram grande otimismo sobre o fim iminente do aumento da taxa básica de juros norte-americana, também ajudou a elevar o principal índice da bolsa japonesa. Os papéis da Nippon Electric Glass subiram 12% hoje, depois de a empresa ter divulgado resultados excepcionais no período abril-junho. As ações da Mitsubishi UFJ Financial Group, cujos resultados seriam divulgados depois do fechamento do mercado, avançaram 0,6%. (As informações são da Dow Jones).