Bolsa japonesa tem melhor desempenho em mais de 7 meses O índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 0,2%, aos 17.047,83 pontos, o melhor resultado desde 9 de maio. O aumento foi liderado por ações de empresas do setor siderúrgico e por algumas blue chips exportadoras, em razão da desvalorização do iene. ?As taxas de juros não devem subir por enquanto e as perspectivas para a economia são boas, o que significa um bom ambiente para o mercado?, disse Mitsushige Akino, da Ichiyoshi Investment Management. Sumitomo Metal Industries subiu 4,9%. Nippon Steel teve alta de 0,5%, depois de afirmar que vai se pronunciar nesta tarde (horário local) sobre uma matéria divulgada por um jornal que indicava que a empresa iria indiretamente comprar o controle da brasileira Usiminas. Pentax teve aumento de 7,5% e Hoya teve alta de 0,4%. Segundo o Nihon Keizai Shimbun, a fabricante de câmeras e a produtora de lentes ópticas concordaram em fundir seus negócios em outubro de 2007. Depois do fechamento do mercado, as duas empresas divulgaram que irão se unir em 1º de outubro do próximo ano. Sanyo Shinpan Finance caiu 5,5% depois de a Agência de Serviços Financeiros do Japão ter ordenado a suspensão de todas as operações da empresa por cerca de duas semanas em janeiro em razão da suspeita de falsificação de registros de transações. As informações são da Dow Jones.