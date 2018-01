Bolsa lidera rentabilidade em 2006 Depois de um período de turbulência, entre maio e setembro, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) retomou o fôlego e chega a dezembro como o investimento mais rentável do ano. Até o fim de novembro, o Ibovespa, principal indicador do mercado acionário, acumulava alta de 25,33%, aos 41.931 pontos. Na renda fixa, a aplicação que mais se aproximou foi o CDB, com valorização de 14,15%. O volume de transações no pregão à vista chegou a R$ 499,8 bilhões, montante que já supera em 36,3% o total movimentado em todo o ano de 2005. Os investidores estrangeiros continuam os mais atuantes, com 35,7% de participação nos negócios, seguidos pelos institucionais (27,2%), pessoas físicas (24,6%), instituições financeiras (10,2%) e empresas (2,2%). Em maio, quando o Ibovespa atingiu o pico do ano até então (41.979 pontos), o mercado foi surpreendido por uma nota do Fed (banco central norte-americano) que sinalizava elevação da taxa de juros. Com isso, grandes investidores retiraram aplicações de países emergentes e as direcionaram para os títulos do Tesouro americano. Em outubro, com a indicação mais clara de estabilização dos juros nos Estados Unidos, os investidores voltaram ao mercado. Daqui para frente, as perspectivas para a Bovespa são boas. Segundo o economista-chefe do Banco Schahin, Silvio Campos Neto, os fundamentos sólidos da economia brasileira e a ainda elevada liquidez internacional formam um ambiente positivo para investimentos em ações. Porém, ele chama a atenção para a importância que um crescimento mais consistente do Produto Interno Bruto (PIB) tem para o desenvolvimento do mercado. "A expectativa é boa, apesar do crescimento baixo, que segura o apetite dos investidores", explicou. Neto acredita que há mais espaço para a continuidade da alta das ações no Brasil do que no exterior, mas não descarta a possibilidade de um movimento de realização de lucros. Mais otimista, o analista da Finabank Renato Bandeira de Melo aposta apenas em troca de posições. Destaques As companhias do setor siderúrgico foram apontadas pelos dois economistas como um dos destaques de 2006. De acordo com a Economática, as ações das empresas desse setor acumulam uma alta média de 41,3% até o dia 21 de novembro. Dentre essas, Melo destacou a Usiminas, cujo papel ordinário (com direito a voto) registrou alta de 92,9%. Além dela, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Gerdau também tiveram bons desempenhos, com valorização de 45,1% e 50,1%, respectivamente. O setor financeiro também foi destaque, além das ações de Vale do Rio Doce e de Petrobrás. Segundo a Economática, as ações de bancos e seguradoras registraram alta média de 33,6%, enquanto os papéis preferenciais da Petrobrás subiram 29,65% e os da Vale, 23,94%. O destaque negativo ficou por conta das petroquímicas, que sofreram com os preços recordes do petróleo, utilizado na produção da nafta, principal matéria-prima do setor, e com o dólar barato, que reduziu as receitas com exportação, explicou o analista especializado Luiz Otávio Broad, da Ágora Corretora. Entre as maiores empresas do setor, a Suzano viu suas ações preferenciais declinarem 16,42% no ano. Em seguida, aparecem Braskem (-12,67%) e Unipar (-7,89%). Passados os meses de volatilidade, as companhias voltaram a abrir o capital na Bovespa, no processo conhecido como IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês). Somente em outubro, seis novas empresas ingressaram no mercado. Com elas, subiu para 23 o número de companhias que abriram o capital em 2006. Dessas, 20 apresentam valorização, sendo que seis delas acumularam altas maiores do que o Ibovespa.