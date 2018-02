Bolsa opera em queda no primeiro pregão da semana

A Bovespa opera em queda na sessão desta segunda-feira, estendendo as perdas vistas na última sessão. Às 11h40, o Ibovespa recuava 1,41%, aos 48.149 pontos. O dólar, em correlação negativa, avançava 1,02% no horário, vendido por R$ 2,666.

Voláteis desde a abertura, as ações da Petrobrás abriram voláteis, mas já estão em queda: 1,28% (ON) e 1,18% (PN). Nest segunda, a estatal tem uma reunião do Conselho de Administração, a qual deve tratar, entre outras coisas, do não pagamento de PLR aos funcionários em janeiro.

Já as ações da Vale recuam 0,89% (ON) e de 1,51% (PNA), em linha com o movimento do preço do minério de ferro, em queda de 1,9%, para US$ 68,5 a tonelada, no mercado à vista chinês.

No exterior, a notícia de que o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, está pressionando "com todas as suas forças" para uma decisão positiva sobre um programa de relaxamento quantitativo (QE), ajuda a dar sustentação às bolsas europeias. O plano envolveria a compra de bônus soberanos pelo conselho diretor da instituição no encontro do próximo dia 22.

Por outro lado, a queda do barril de petróleo no mercado internacional, negociado abaixo de US$ 50, pressiona o setor petrolífero.