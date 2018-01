Bolsa paulista atinge volume recorde de R$ 11,1 bilhões A Bolsa de Valores de São Paulo registrou hoje giro financeiro histórico de R$ 11,1 bilhões. O resultado foi encorpado pelo exercício das opções sobre índice, que também atingiu volume recorde de R$ 3,5 bilhões. O índice fechou em alta de 0,62% a 43.284 pontos. Segundo operadores, o forte volume exercido pode ser associado à elevada oscilação, de + 11,88%, ou 4.599 pontos, na pontuação do Ibovespa entre o vencimento anterior, quando estava aos 38.685 pontos, e o de hoje, aos 43.284. A disputa mais forte neste exercício foi nas opções de Ibovespa a 42 mil pontos, que somaram R$ 932 milhões. Para o Ibovespa a 43 mil pontos, o giro ficou em R$ 611 milhões, e a 39 mil pontos, somou R$ 538,2 milhões. O ranking das corretoras, hoje, mostra que, em posições líquidas, o JP Morgan encerrou o dia com R$ 720 milhões na compra e, na outra ponta, o Morgan Stanley acumulou R$ 519 milhões na venda. Os giros muito expressivos indicam que as duas casas estiveram com força na disputa deste vencimento. Não há liquidação física de Ibovespa futuro, apenas financeira, mas a forma de ajustar os interesses dos comprados e vendidos é por meio de operações com as ações no mercado à vista. Profissionais observam também que o volume de hoje pode ser enxergado, de certa forma, como artificial. A cada opção sobre índice fechada, a bolsa lança uma contrapartida para a liquidação financeira que, ao fim do dia, também é computada no volume total negociado. "Como giro de hoje foi histórico, de R$ 3,5 bilhões, o acréscimo desta contrapartida, em valor semelhante, elevou o giro do mercado até os R$ 11 bilhões. Em vencimentos anteriores, que não alcançavam R$ 1 bilhão, por exemplo, essa distorção não ficava tão acentuada", explicou um operador. Os números de hoje superaram os dados de 15 fevereiro passado, quando também houve vencimento de índice e a bolsa movimentou R$ 5,979 bilhões, dos quais R$ 1,524 bilhão por conta do exercício.