Bolsa perde para a renda fixa após liderar por três meses As aplicações de renda fixa brilharam em fevereiro. Após sustentar a condição de investimento mais rentável três meses seguidos (de novembro a janeiro), a Bolsa de São Paulo, com valorização de apenas 0,59%, perdeu a corrida de rentabilidade do mês para as aplicações remuneradas por taxas de juro. O topo da lista, desta vez, foi ocupado pelos CDBs para valores acima de R$ 100 mil, com rendimento bruto médio de 1,32%, seguidos pelos fundos de renda fixa, com 1,28%, e pelos fundos DI, com 1,24%. Todos, incluída a caderneta, com 0,57%, renderam mais que a inflação de 0,01% do mês pelo IGP-M. O dólar comercial não escapou, mais uma vez, da queda, tendência que persiste há quatro meses consecutivos. Em fevereiro, a moeda americana perdeu 3,39%, que fica ampliada para 8,28% em 2 meses do ano. A previsão entre os analistas é que a trajetória de baixa seja mantida, diante da perspectiva de continuidade de ampla oferta de divisas no mercado. Embora tenha acumulado discreta alta neste mês, a Bolsa paulista lidera com folga o ranking do ano, com valorização de 15,41% nos primeiros 2 meses de 2006. O desempenho, que corresponde a pouco mais da metade da rentabilidade de 27,71% obtida ao longo de 2005, é resultado da forte alta de 14,73% em janeiro, impulsionada por compras de investidores externos. A vigorosa aceleração dos preços das ações na Bolsa de São Paulo no primeiro mês do ano deixa clara a estreita ligação entre a mobilidade do mercado e a participação de estrangeiros na compra de papéis. Em janeiro, a Bolsa registrou um saldo positivo de R$ 2,613 bilhões de capital externo em ações (volume de compras superior ao de vendas); em fevereiro, o balanço até dia 20 apontou um saldo negativo de R$ 841,982 milhões. Os números sugerem que parcela dos investidores que trouxeram dólares em janeiro para a compra de ações saiu neste mês levando o lucro obtido com a vistosa valorização no primeiro mês do ano. O administrador de investimentos Fabio Colombo comenta que as vendas para a realização de lucros podem ter continuidade nos próximos meses. Ontem, a Bolsa paulista fechou com novo recorde em número de pontos, com o Índice Bovespa (Ibovespa) acomodado em 38.610 pontos. O capital estrangeiro tem dado o rumo à Bolsa, mas a expectativa é que o apelo das ações cresça para o investidor doméstico à medida que os juros forem caindo. Com o encolhimento de remuneração na renda fixa, a perspectiva é que os investidores passem a diversificar mais a carteira de aplicações, destinando parte dos recursos para a compra de ações ou para os fundos multimercados.