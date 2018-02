Bolsa reduz alta a 0,09% e dólar recua para R$ 2,13 O índice Ibovespa reduziu os ganhos do início do pregão e registrava alta de 0,09% às 10h51, a 37.328 pontos. Mais cedo, o índice chegou a 0,88% de alta (37.623 pontos). O volume de negócios foi de R$ 269 milhões em quase uma hora de pregão, projetando para o final do dia giro financeiro de R$ 2 bilhões. No mercado de câmbio, o dólar à vista reverteu a valorização registrada na abertura e era negociado em baixa de 0,42% no mercado interbancário, a R$ 2,132, e em queda de 0,37% no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), no mesmo valor. A taxa mínima até este horário foi de R$ 2,129, enquanto a máxima ficou em R$ 2,145.