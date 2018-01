Bolsa registra alta de 1,5% com decisão do Fed O mercado japonês fechou em alta, com os investidores comprando ações na expectativa de que o Nikkei 225 continue a subir, já que o índice recuperou metade da perda de 1.600 pontos registrada durante a forte queda da Bolsa chinesa três semanas atrás. O Nikkei 225 subiu 256 pontos, ou 1,5%, para 17.419,20 pontos. O mercado não abriu ontem porque foi feriado no Japão. Segundo os traders, a alta também foi estimulada pela interpretação dos investidores sobre a manutenção da taxa básica de juros nos EUA, considerando a medida um abrandamento na política monetária do país. Mas para Mitsushige Akino, do fundo Ichiyoshi Investment Management, a recuperação dos demais 800 pontos do índice será muito mais difícil. ?A queda (no início de março) foi exagerada pela reversão, sem fundamento, do otimismo e foi uma boa lição para muitos?, disse ele. ?Nós precisamos de um incentivo maior do mercado? para sustentar a recuperação, adicionou. O sentimento de otimismo fez a atenção dos investidores de varejo voltar-se para ações de alta liquidez, dentre elas siderúrgicas e exportadoras. Nippon Steel teve alta de 4,5%; JFE Holdings subiu 3,6% e Sumitomo Metal Industries avançou 2,8%. Matsushita Electric Industrial ganhou 2,5%; Advantest subiu 2,6% e Fujitsu registrou aumento de 3,4%. Hitachi subiu 3% após ter anunciado uma reestruturação em suas deficitárias operações de disco rígido. Furukawa Electric teve alta de 6,1% depois que um representante da empresa disse que o lucro operacional no ano fiscal, que acaba em março, provavelmente será maior do que o anteriormente previsto. Os papéis da Chugai Pharmaceutical caíram 1%. O motivo foi o pedido do ministro da Saúde japonês para que os médicos evitem prescrever Tamiflu - um remédio para gripe - para adolescentes, devido à possibilidade de que o medicamento pode provocar reações anormais. Eisai subiu 2,3% com as expectativas sobre novos negócios que seriam divulgados pelo presidente da empresa no final da manhã. Pouco depois do fechamento do mercado, a Eisai informou que irá comprar a Morphotek, laboratório americano especializado em medicamentos baseados em anticorpos. As informações são da Dow Jones.