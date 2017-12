Bolsa russa sobe: "bolha" pode durar Os investidores ignoravam o alerta de autoridades sobre a formação de uma bolha no mercado acionário russo. O índice RTS subia 1,2%, para 1.467,86 pontos. "Você tem que ser idiota para não ver a formação de uma bolha", comentou um operador. "Mas a verdade é que uma bolha pode durar um período longo, e, se o dinheiro está aqui, ele tem que ser investido", disse. Ações que ocuparam o posto de preferidas recentes do mercado, como as da UES, foram punidas por vendas breves, mas voltaram a subir. No caso da UES, o ganho era de 1,2%. A Lukoil valorizava-se 2,1%.