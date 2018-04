Bolsa segue animada nesta quarta com fim do embargo às exportações da BRF

A procura dos investidores por ações da companhia BRF impulsiona nesta quarta-feira, 18, os resultados da Bolsa brasileira, a B3. Às 12h44, o índice Ibovespa registrava crescimento de 1,81%, aos 85.552,57.

No câmbio, o dólar recua ante o real. A realização de lucros fizeram o dólar testar o patamar de R$ 3,37 na mínima do dia. Às 12h, a moeda americana estava estável, cotada a R$ 3,38, queda ligeira de 0,54%.

BRF. Boa parte da animação da Bolsa brasileira se deve à procura pelos papéis da companhia BRF, que subiam 3,61%, negociadas à R$ 21,80. A razão para o interesse dos compradores foi a notícia de que o Ministério da Agricultura derrubou na noite de terça-feira, 17, o autoembargo que havia imposto às unidades produtoras desde a Operação Trapaça, deflagrada em março passado.

Um despacho da Pasta atesta o retorno de exportação, produção e certificação sanitária das fábricas de Concórdia (SC), Dourados (MS), Serafina Corrêa (RS), Chapecó (SC), Várzea Grande, Ponta Grossa, Rio Verde (GO), Marau (RS) e da SHB Comércio e Indústria de Alimentos, em Francisco Beltrão (PR).

Segundo uma fonte, mesmo que a UE anuncie sanções entre hoje e amanhã, o fim do bloqueio do governo brasileiro pode ter efeitos práticos para a empresa, já que a indústria poderá realizar embarques nesses dias.

Na terça, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão da União Europeia de suspender a compra de carne de frango de frigoríficos brasileiros. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o bloco não acatou os apelos do governo na semana passada e anunciará, entre hoje e amanhã, o descredenciamento de nove unidades da BRF da lista de exportadores. Maior processadora de alimentos do País, a empresa é também a maior exportadora de carne de frango do mercado brasileiro.