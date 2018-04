Bolsa sobe, acompanhando exterior, e dólar continua movimento de alta

O dólar à vista testou o patamar dos R$ 3,43, ao subir 0,46% e registrar máxima aos R$ 3,4358 por volta das 11h. Já a Bovespa pega carona na melhora do humor nas praças acionárias internacionais e avança, recuperando parte das perdas de 1,78% da véspera.

As incertezas com a cena política, contudo, vêm limitando maiores ganhos no mercado de ações com a decisão da Moody's de elevar a perspectiva do rating do País de negativa para estável.

Sobre o dólar, o diretor da Correparti Jefferson Rugik afirma que a alta é "pura busca por proteção dos agentes deste marcado em função do risco político, com um componente novo que seria a candidatura de Joaquim Barbosa, filiado recentemente ao PSB. Em uma pesquisa que o partido fez, ele sairia vitorioso no segundo turno contra Geraldo Alckmim e Jair Bolsonaro, e como todos sabem ele não é também queridinho do mercado".

O operador da corretora Multimoney Durval Corrêa, acrescenta que há pressão de todos os lados. "A Justiça está se aproximando cada vez mais do presidente Michel Temer, a sessão do STF amanhã poderá votar liminar com potencial de liberar o ex-presidente Lula e há conflitos geopolítico e incerteza comercial no exterior, apesar do aceno da China de abrir mais a sua economia a importações de outros países", diz.

Às 10h31, o Ibovespa subia 0,66%, aos 83.732,09 pontos, em linha com o avanço de mais de 1,% visto em Wall Street.

Em todo o mundo os agentes repercutem o tom mais conciliador do presidente da China, Xi Jinping, que em discurso citou planos de abrir ainda mais a economia do país, o que ajuda a aliviar temores relacionados à atual disputa comercial entre as duas maiores potências mundiais.

Pequim pretende reduzir tarifas sobre importações de carros e de outros produtos, além de fortalecer a proteção dos direitos de propriedade intelectual de companhias estrangeiras.

No Brasil, a cautela em relação ao cenário eleitoral segue no radar e os agentes avaliam as possibilidades de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, ser solto.