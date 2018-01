Bolsa sobe e ação da Petrobrás dispara com valorização do petróleo

A Bovespa acompanhou a valorização do petróleo e das bolsas mundiais e fechou em alta nesta quinta-feira, 21, mas sem tanto entusiasmo quanto suas pares norte-americanas ao longo do dia. A decisão do Copom gerou mal-estar, mas não chegou a impedir a valorização no dia.

O Ibovespa fechou a sessão com ganho de 0,19%, aos 37.717,11 pontos. Na mínima do dia, marcou 37.495 pontos (-0,40%) e, na máxima, 38.079 pontos (+1,15%). No mês, acumula perda de 12,99%. O giro financeiro totalizou R$ 4,864 bilhões, segundo dados preliminares.

No geral, o mercado acionário se beneficia quando a taxa de juros não sobe ou diminui. Isso porque cai a atratividade da renda fixa e os investidores se voltam para as ações.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas a leitura hoje com o resultado da véspera do Copom (manutenção da Selic a 14,25% ao ano) arranhou a credibilidade do Banco Central . E isso pode prejudicar decisões de investimento no Brasil.

Ao longo do dia, alguns profissionais pontuaram que a Bovespa se ressentiu do desfecho do Copom e, por essa razão, teve desempenho bem mais pífio do que as bolsas lá fora.

A alta de hoje foi puxada por essa valorização de Wall Street e pelo ganho de 4,16% no contrato do petróleo para março, a U$ 29,53 o barril. A valorização da commodity foi puxada por dados de estoques do Departamento de Energia, um ataque terrorista na estatal da Líbia National Oil Corporation e os estímulos que o presidente do BCE, Marcio Draghi, disse que poderá adotar.

Aqui, a ação ON da Petrobrás (com direito a voto) saltou 6,07% e foi negociada a R$ 6,29. Já a PN (preferência por dividendos) subiu apenas 1,58%, cotada a R$ 4,50.

Vale ON terminou em queda de 0,76% e a PNA, em baixa de 1,29%, ambas na mínima. Hoje, o preço do minério de ferro na China caiu 1,5% no mercado à vista, para US$ 40,5 a tonelada seca.

Gerdau PN recuou 2,65% e Metalúrgica Gerdau PN perdeu 3,88%. Hoje, a S&P revisou a perspectiva do rating BBB- da Gerdau de estável para negativa.