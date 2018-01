Bolsa sobe mais de 30% no ano e lidera ranking de investimentos

O Ibovespa - principal índice da Bolsa brasileira - fechou em alta de 1,13% nesta sexta-feira, 29, completando sete semanas de valorização e atingindo nova pontuação recorde no ano, de 57.308 pontos. Com isso, manteve a liderança entre os investimentos mais rentáveis no mês e em 2016. De janeiro a julho, a alta acumulada da Bolsa é de 32,2%. Só em julho, o mercado de ações local registrou ganhos de 11,2%.

O administrador de investimento Fabio Colombo acredita que ainda há espaço para avanço da Bolsa, mas os investidores devem ficar atentos agora à capacidade do governo de conseguir apoio no Congresso. "O governo assumiu muitas elevações de gastos e precisa começar a aprovar as medidas de ajuste fiscal. O mercado espera medidas práticas", afirma.

O último pregão do mês teve como destaque as ações da Petrobrás, após a estatal ter anunciado a venda de fatia em área no pré-sal por US$ 2,5 bilhões e com o petróleo em alta.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O noticiário corporativo dominou as atenções, com um conjunto misto de resultados que, combinado com anúncios de revisão de estimativas, colocou Embraer e Ambev na ponta negativa e BRF e Raia Drogasil entre as maiores altas.

Dólar. O dólar encerrou o último dia de julho com baixa de 1,59%, a R$ 3,24, mas acumulou no mês alta de 0,98%. No ano, contudo, a moeda americana ainda tem recuo de 18,13% e ocupa a lanterna do ranking de investimento

Operadores acreditam que o dólar pode sofrer nova onda de desvalorização no curto prazo, após a conclusão do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff prevista para o final de agosto, que pode convencer investidores estrangeiros a voltarem com mais força ao Brasil por considerar que um risco político foi afastado.

(Com Agência Estado e Reuters)