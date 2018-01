Bolsa sobe, mas captação vai para renda fixa A forte valorização da Bovespa em janeiro não seduziu a maioria dos investidores na indústria de fundos de investimento. Da captação líquida de R$ 13 bilhões, de acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), o maior volume foi direcionado para os fundos de renda fixa, com R$ 5,661 bilhões. Os fundos de curto prazo (com R$ 3,987 milhões), referenciado DI (com R$ 1,797 bilhão) e multimercados (com R$ 1,63 bilhão) vieram na seqüência. O patrimônio líquido administrado pela indústria alcançou R$ 749,7 bilhões no mês passado, ante R$ 719,5 bilhões em dezembro de 2005, o que representa crescimento de 4,19%. Considerando apenas os novos aportes, a evolução foi de 1,82%. Pelo lado dos resgates, apenas os fundos de dívida externa apresentaram saída, de cerca de R$ 1 bilhão. A valorização da Bolsa em janeiro puxou a rentabilidade da renda variável, liderada pelos fundos de Privatização Petrobrás, com alta superior a 25%, seguidos pelo PIBB, com 18,72%. Na renda fixa, o ganho foi bem menor, mas ainda assim acima do CDI, que ficou em 1,43%. As carteiras de renda fixa com alavancagem foram o principal destaque, com rendimento de 1,75%.