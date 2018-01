Bolsa sobe pelo 10º dia seguido e acumula alta de mais de 9%

A Bolsa fechou em alta pelo 10º pregão seguido nesta terça-feira, 19, com a valorização de ações do Banco do Brasil e da Petrobrás. O Índice Bovespa avançou 0,38%, cotado aos 56.698,06 pontos, na máxima do dia. Os ganhos acumulados nas dez sessões são de 9,37%. Essa é a maior sequência de ganhos do principal índice de ações da Bolsa brasileira desde de 2010, quando o Ibovespa teve alta por 11 dias seguidos entre julho e agosto, segundo a agência Reuters.

Já o dólar terminou o dia cotado a R$ 3,2572, em alta de 0,22%, após cinco sessões consecutivas de queda. Na máxima do dia chegou a R$ 3,2847, em alta de 1,07%, mas se afastou desse patamar com a expectativa do mercado em relação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa de juros no País. A primeira reunião sob o comando do novo presidente, Ilan Goldfajn, começou nesta terça-feira, 19. A decisão do comitê sobre a Selic deve ser anunciada na quarta-feira, 20, logo após o fechamento do mercado.

Os mercados financeiros globais têm vivido um período de relativa calmaria, interrompido apenas por episódios de turbulência relacionados à saída britânica da União Europeia e à tentativa fracassada de golpe na Turquia. Nesta sessão, porém, investidores preferiram estratégias mais defensivas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os fatores que contribuíram para essa pausa no bom humor, operadores citavam dados mostrando impacto do referendo britânico sobre a confiança na Alemanha, expectativas de possível aumento de juros nos Estados Unidos neste ano e a piora das proejções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o crescimento global. No entanto, o Fundo melhorou suas projeções para o Brasil e, em 2017, passou a projetar crescimento de 0,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Ações. A manutenção do fluxo positivo de recursos externos continuou a sustentar as altas na Bolsa brasileira, assim como em mercados acionários de outros países emergentes. A melhora do sentimento em relação ao País vem dando fôlego extra nos últimos dias. Além de avanços do governo em questões políticas, os investidores passaram a observar um aumento da movimentação das empresas no que diz respeito à busca por capitalização e investimento. Com isso vieram também diversos relatórios de bancos elevando a recomendação de ações brasileiras.

As ações da Petrobrás estiveram em evidência durante praticamente todo o dia, principalmente porque minimizaram as quedas fortes dos preços do petróleo no mercado internacional. Além de expectativa de avanço no plano de desinvestimentos e numa melhora na gestão da empresa, os papéis refletiram a melhora de percepção geral com o País. Petrobrás PN (ação com preferência no recebimento de dividendos), mais negociada, teve alta de 1,99%. Petrobrás ON (com direito a voto em assembleia), preferida pelos estrangeiros, avançou 1,24%. O mesmo aconteceu com as ações ordinárias do Banco do Brasil, que subiram 4,86%, em um dia de queda generalizada no setor financeiro.

Já os papéis da Vale foram o contraponto do dia, com quedas relevantes durante todo o pregão. A baixa de 2% do minério de ferro no mercado à vista chinês derrubou não apenas a mineradora brasileira, como também as ações de suas pares pelo mundo. Vale fechou em queda de 4,21% (ON) e de 2,84% (PNA).

O volume de negócios totalizou R$ 7,11 bilhões, ligeiramente acima da média de julho, de R$ 6,803 bilhões. Os investidores estrangeiros trouxeram R$ 359,332 milhões à Bolsa na última sexta-feira, levando o acumulado de julho a ficar positivo em R$ 3,442 bilhões. Em apenas 15 dias, portanto, julho já é o segundo maior mês em termos de ingresso de recursos externos na Bovespa em 2016, atrás apenas de março, quando R$ 8,391 bilhões ingressaram no mercado. /COM REUTERS