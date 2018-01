Bolsa suspende negócios com ações da Ultrapar e Ipiranga A Bolsa de Valores de São Paulo vai suspender os negócios com as ações da Ultrapar e das companhias do grupo Ipiranga (CBPI, Distribuidora e Refinaria) hoje, após o anúncio de venda das unidades do grupo para Braskem, Petrobras e também Ultrapar. A Bovespa aguarda informações sobre direito de recesso referente ao processo de incorporação das ações.