Bolsa suspende Repsol após aúncio da empresa As negociações com as ações da Repsol estão interrompidas na Bolsa de Madri, com os operadores prevendo uma reabertura em queda de 18%, após a companhia anunciar expectativa de revisão em baixa de 25% de suas reservas de hidrocarboneto. A revisão sinaliza problemas nas perspectivas de desenvolvimento de seus campos na Bolívia e Argentina.