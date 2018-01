Bolsa tem abertura forte após feriado; Petrobras entre maiores altas A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em forte alta nesta sexta-feira, corrigindo os spreads entre ações e ADRs, visto que os principais ADRS brasileiros registraram ganhos expressivos ontem, quando o mercado local esteve fechado por causa do feriado de Corpus Christi. Às 11h08, o Ibovespa subia 3,21%, para 33.997 pontos, com giro financeiro de R$ 543 milhões, projetando mais de R$ 3 bilhões no fim do pregão. O otimismo do mercado, porém, pode ter vida curta, visto que as bolsas norte-americanas ensaiam hoje uma realização dos ganhos expressivos de ontem. Para acentuar ainda mais a volatilidade por aqui, hoje é véspera de vencimento de opções sobre ações. Petrobras PN opera em alta de 4,04%, a R$ 39,64, e puxa os ganhos da Bolsa paulista. Os investidores aproveitam o clima positivo para tentar "salvar" alguns papéis do vencimento de segunda-feira. A esse preço, o papel a R$ 39,42 daria exercício. O destaque desta manhã é Telemar. A companhia informou ao mercado que decidiu rever os prazos de sua reestruturação societária e oferta de ações, inicialmente previstos para junho. Agora a operação só deve ser concluída no segundo semestre. A empresa espera poder convocar assembléia de acionistas sobre o tema em julho, realizando a reunião 30 dias depois. Telemar ON recua 0,57%, entre as poucas baixas do dia, enquanto a PN sobe 3,88%. TMAR PNA avança 3,66%. Dasa ON avança 5,93% após a empresa anunciar a compra do Laboratório Pasteur, de Fortaleza, por R$ 13 milhões. A compra faz parte do plano estratégico de expansão por aquisições da Dasa e é a primeira aquisição da empresa no Nordeste.