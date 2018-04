Bolsa tem poucos negócios e cai 0,6%; Telesp sobe e Net cai O início do pregão é muito fraco para os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo, no mesmo dia em que os mercados americanos iniciam uma hora mais tarde, às 11h30 de Brasília, por conta do fim do horário de verão naquele país. Às 11 horas, o Ibovespa recuava 0,61%, para 39.088 pontos, com apenas R$ 165 milhões negociados (o volume projetado para o final do dia é de R$ 1,2 bilhão). As ações da Telesp PN têm alta de 0,24%, para R$ 50,00, após apenas quatro negócios. Net PN recua 0,85%, cotada R$ 22,06, com R$ 1,2 milhão negociado. Ontem, a Telefônica e a Abril anunciaram a venda da empresa de televisão por assinatura TVA para a operadora. A Telefônica comprou todas as participações que podia em áreas da TVA que não trouxessem problemas legais, em uma operação que ainda precisa ser aprovada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O objetivo da Telefônica é comprar toda a empresa. Não foram divulgados os valores do negócio. O mercado enxerga o negócio como uma forma de a Telefônica se armar para a concorrência com a Net, que vem crescendo no setor de banda larga. Em comunicado, a Telesp afirmou que o negócio visa a convergência de oferta dos serviços de telefonia, banda larga e TV por assinatura (?triple play?), para atender À crescente demanda dos clientes.