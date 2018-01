Bolsas abrem às 13h, após dado de inflação dos EUA São Paulo, 21 de fevereiro - Nesta quarta-feira de cinzas, a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Mercadorias & Futuros iniciam as negociações em seus mercados apenas às 13 horas. Antes disso, porém, os Estados Unidos já terão divulgado o principal dado econômico do dia, que deve nortear os negócios: o índice de preços ao consumidor, o indicador mais observado pelo banco central norte-americano para monitorar a economia do país. Por aqui, o Banco Central divulga a pesquisa semanal Focus. A pesquisa, normalmente divulgada às segundas-feiras, foi adiada esta semana devido ao feriado de carnaval. Todos os horários de eventos no exterior foram convertidos para o horário de Brasília. EUA/Inflação - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga às 11h30 o índice de preços ao consumidor (CPI) de janeiro. Economistas prevêem que o índice tenha subido 0,1%, ante alta de 0,5% em dezembro. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga às 17 horas a ata da última reunião de sua política monetária, realizada nos dias 30 e 31 de janeiro. Neste encontro, o BC americano manteve a taxa básica de juros em 5,25% ao ano. EUA/Varejo - Às 11h55, a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 17 de fevereiro. EUA/Antecedentes - Às 13 horas, a Conference Board divulga o índice de indicadores antecedentes dos Estados Unidos de janeiro. EUA/Discurso - A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Janet Yellen, discursa às 18h35 em um evento do Silicon Valley Leadership Group, em Santa Clara (Califórnia). BC/Focus - O Banco Central divulga às 13 horas a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros. BC/Fluxo cambial - O Banco Central divulga o fluxo cambial parcial de fevereiro.