Bolsas abrem em alta em Nova York à espera de ISM Apesar do baixo índice de acerto das projeções da ADP Macroeconomic Advisors para os números sobre vagas criadas em outubro nos EUA, que serão divulgados sexta-feira pelo Departamento do Trabalho, os investidores tomaram os dados para garantir algum ganho antes da divulgação dos números do ISM sobre a atividade industrial no país, que saem às 12h (de Brasília). Os futuros de Nova York ampliaram alta após o dado e o otimismo foi mantido na abertura. Às 11h30, o índice Dow Jones tinha valorização de 0,28% e o Nasdaq apresentava ganho de 0,29%. A projeção da ADP foi lida como indicação de que os dados do Departamento do Trabalho na sexta-feira mostrarão aumento superior ao previsto na oferta de trabalho durante outubro, desmanchando um pouco da impressão de queda acentuada no ritmo da atividade econômica dos EUA deixada pelos indicadores de ontem. Mas as atenções dos investidores devem convergir mesmo para o número do ISM, um indicador mais confiável e que pode confirmar ou arrefecer os temores de hard landing, provocados ontem pelo índice NAPM de atividade industrial e pelo índice de confiança do consumidor. O indicador de emprego divulgado pela ADP/ Macroeconomic Advisers antecipou um aumento de 128 mil do número sobre as vagas criadas em outubro, que será divulgado sexta-feira pelo Departamento do Trabalho, às 10h30 (de Brasília). Mas a estimativa da ADP compreende somente o setor privado e não inclui variações no setor governamental, o que levou o mercado a crer que o dado de sexta-feira superará as estimativas dos economistas. Ou seja, somando-se as projeções para o número de vagas no governo criadas em outubro à previsão de aumento de 128 mil nas vagas da ADP, o mercado chegou a um aumento esperado de 140 mil nas vagas, superior, portanto, à previsão de alta de 125 mil dos economistas ouvidos pela Dow Jones. O mercado irá aguardar também os números sobre as vendas das montadoras, ao longo do dia. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.