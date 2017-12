Bolsas americanas seguem tendências diferentes na abertura As bolsas norte-americanas iniciam a quinta-feira em tendência mista baixa. O Índice Dow Jones abriu em baixa de 9 pontos, com recuo de 0,08%. A bolsa eletrônica Nasdaq iniciou o dia em baixa de 4 pontos, aos 214 pontos. Já o índice Standard & Poor's sobe 0,05% neste começo de dia. A expectativa para as bolsas norte-americanas era de uma alta na abertura, com os mercados ancorados no aumento inferior ao previsto nas vendas no varejo nos EUA em abril. O consumo menor ao esperado retira pressão para que o Federal Reserve eleve as taxas de juro norte-americanas na próxima reunião da instituição, que acontece no final de junho.