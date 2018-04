Bolsas asiáticas batem recordes de fechamento O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong fechou o pregão de hoje com alta de 1,6% e o maior total de pontos (17.907,67) desde 29 de março de 2000. O desempenho do índice foi puxado pelas altas das cotações de HSBC e China Mobile e pelo recorde de alta das bolsas em Wall Street. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé, em Taiwan, atingiu elevação de 1,8% e fechou no nível mais alto em quase cinco meses. Depois que as blue chips dos EUA levaram o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York a bater recordes de pontos, o mercado local passou a ter boas perspectivas quanto ao desempenho das empresas no quarto trimestre, principalmente as do setor de tecnologia. TSMC subiu 3,8%, Hon Hai avançou 3,4% e Quanta Computer teve ganho de 5,9%. Os recordes de fechamento em Nova York, além dos fortes ganhos na Bolsa de Tóquio, impulsionaram também o mercado acionário de Sydney, na Austrália, apesar da queda no preço das commodities metálicas. O índice S&P/ASX 200 subiu 1,5% e fechou no nível mais alto dos últimos cinco meses. Os operadores com visão de longo prazo também foram estimulados pelas declarações de ontem do presidente do Fed, Ben Bernanke, que traçou boas perspectivas para o desempenho da economia norte-americana. Um dos destaques do pregão foi a produtora de gás natural Santos, cujas ações subiram 1,4% depois que a empresa fez uma oferta hostil pela Queensland Gas. As ações da Queensland, que produz gás a partir do carvão, ganharam 23%. Os papéis da BHP Billiton tiveram valorização de 1,6% depois que a mineradora recomprou 2,5 milhões de suas ações listadas no mercado londrino. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila registrou alta de 3%, o melhor desempenho entre os mercados asiáticos. O grande incentivo veio da divulgação da inflação de setembro, que ficou em 5,7%, o piso das projeções do banco central e o menor índice desde junho de 2004. O indicador trouxe a expectativa de queda nas taxas de juros e aumento da atividade econômica. Globe Telecom aumentou 9%, Manila Electric subiu 6,3% e Philippine Long Distance Telephone atingiu valorização de 2,8%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur fechou em alta de 0,50%. O Strait Times da Bolsa de Cingapura encerrou em alta de 1,48% e o JSX Composto da Bolsa de Jacarta (Indonésia), terminou a sessão com ganho de 0,51%. Na China e na Coréia do Sul, as bolsas permaneceram fechadas devido a feriados. As informações são da Dow Jones.