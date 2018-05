Bolsas asiáticas fecham em alta

As bolsas de Nova York fecharam em alta ontem, depois que o índice Empire State de condições para negócios subiu para 9,46, de 7,84 em junho. A leitura acima de zero indica expansão. A previsão dos economistas consultados pela Dow Jones era de que o indicador caísse para 4,3. Contudo, os efeitos dos dados em Wall Street foram limitados por resultados de vendas no varejo, que ficaram abaixo das expectativas.

Na China, as ações avançaram nesta terça-feira, impulsionadas pela esperança sobre o potencial de ganhos de pequenas e médias empresas e companhias de energia solar, o que afastou a preocupação com a desaceleração da economia.

O vice-premiê Ma Kai e o presidente do Banco do Povo da China, Zhou Xiaochuan, prometeram apoio financeiro para as pequenas empresas, muitas das quais estão sofrendo por causa da desaceleração do crescimento econômico.

Ma disse que, para este ano, o crescimento do crédito para as pequenas empresas não deve cair abaixo da média e o montante geral de crédito novo para as empresas menores não deve recuar abaixo do nível do ano anterior.

O índice Xangai Composto subiu 0,3%, para 2.065,72 pontos, depois de atingir uma mínima intraday de 2.038,54 pontos. O índice Shenzhen Composto subiu 1,0%para 971,40 pontos. O índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, subiu menos de 0,1%, para 21312,38 pontos.

À espera de resultados corporativos, o índice Kospi, da Bolsa de Seul, caiu 0,5% para 1866,36 pontos e o índice Taiwan Weighted subiu 0,1%, para 8260,11 pontos, com os investidores um pouco cautelosos.

Já, na Austrália, o índice S&P/ASX 200 subiu 0,1% para 4986,00 pontos, com a Rio Tinto avançando 1,4%, após a divulgação de positivos dados em seu relatório trimestral. Fonte: Dow Jones Newswires.