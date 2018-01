Bolsas asiáticas fecham em alta; HK sobe 0,76% As blue chips listadas na Bolsa de Hong Kong recuperaram parte das perdas de ontem, lideradas pelos bancos chineses, favorecidos pela recente apreciação do yuan. "Os investidores estão ainda bastante confiantes nos bancos chineses e pensam que a apreciação do yuan fará maravilhas para os balanços dos bancos e com que os preços da ações continuem a subir", disse Francis Lun, diretor-geral da Fulbright Securities em Hong Kong. O índice Hang Sang subiu 0,76%, a 18.780,93 pontos. China Construction Bank liderou os ganhos, com alta de 5,8%. China Merchants Bank subiu 4,26% e Bank of China valorizou-se 4,78%. A demanda pelos bancos chineses por investidores globais continuará a dar suporte aos preços de suas ações, segundo analistas. A recuperação da Bolsa de Hong Kong e a expectativa de que o yuan continue a se valorizar ajudaram o índice Xangai Composto, principal índice da Bolsa de Xangai, na China, a fechar em alta, após três sessões de baixa. O Xangai Composto subiu 0,8%, enquanto o Shenzhen Composto apontou aumento de 1,6%. Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) teve valorização de 1,1%, mesmo porcentual de alta do China Merchants Bank. Já o Bank of China avançou 0,6%. No mercado cambial, a queda do dólar frente ao euro levou o yuan a atingir nova máxima pós-revalorização. Os operadores prevêem que a tendência de alta da moeda chinesa deve continuar nos próximos dias. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 7,8345 yuans às 5h50 (hora de Brasília), de 7,84 no fechamento de ontem. No sistema automático de preços, a moeda norte-americana valia 7,8340 yuans às 5h20, depois de ter fechado ontem a 7,84 yuans. A Bolsa de Taipé, em Taiwan, acompanhou os demais mercados da região e fechou em alta. O índice Taiwan Weighted registrou elevação de 0,4%. Dados econômicos positivos e o resultado de ontem da Bolsa de Nova York estimularam a Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, que fechou em alta sob a liderança das ações do setor de construção. O índice Kospi ganhou 0,8%. O governo coreano divulgou que o país obteve em outubro um superávit em conta corrente de US$ 1,73 bilhão, o maior saldo desde novembro do ano passado. A produção industrial de outubro aumentou 2,6% em relação ao mês anterior, contra uma estimativa de aumento de 0,8% feita pelos economistas. Hyundai Development disparou 7,6%, incentivada pela Merrill Lynch, que elevou a classificação desses papéis. Hyundai Engineering & Construction subiu 3,9% e Daewoo Engineering & Construction teve alta de 2%. Estimulado pelos dados da produção industrial japonesa e pela subseqüente alta da Bolsa de Tóquio, o mercado de ações australiano também fechou em elevação. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney aumentou 1,3%. BHP Billiton avançou 0,2%, Rio Tinto teve ganho de 1,3% e National Australia Bank subiu 2,7%. Uma exceção entre os mercados asiáticos nesta quarta-feira foi a Bolsa de Manila, nas Filipinas, que fechou em queda. O índice PSE Composto perdeu 1,2%, pressionado pela decepção com o PIB do terceiro trimestre. O governo divulgou que o PIB cresceu 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a média das estimativas apontava para uma expansão de 5,2% a 5,8%. Philippine Long Distance Telephone (PLDT) liderou as perdas, com recuo de 1,8%. Amanhã a Bolsa de Manila não abre devido a um feriado. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur chegou ao fim da sessão com ganho de 0,70%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura fechou em alta de 1,38% e o JSX Composto, da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, terminou o dia com valorização de 1,32%. As informações são da Dow Jones.