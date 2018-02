Bolsas asiáticas fecham em alta; Hong Kong sobe 0,6% A Bolsa de Hong Kong teve hoje o seu terceiro dia consecutivo de alta, acompanhando a tendência dos demais mercados asiáticos. Os investidores ainda consideram improvável uma elevação dos juros nos EUA. Mais uma vez, o setor imobiliário liderou os ganhos e o índice Hang Seng encerrou o pregão com um avanço de 0,6%. Na China, as ações de bancos lideraram o quarto dia seguido de alta da bolsa, graças à divulgação de bons resultados deste setor no primeiro semestre e ao otimismo quanto ao lançamento de ações do China Merchants Bank em Hong Kong. O índice Xangai Composto subiu 0,2% e o Shenzhen Composto, 0,6%. O China Merchants Bank, sexto maior do país, planeja elevar para US$ 2,5 bilhões o valor de sua emissão em Hong Kong, prevista para 21 de setembro. Os papéis da instituição tiveram alta de 1,2%. No terceiro dia seguido de valorização frente ao dólar, o yuan atingiu nova máxima pós-revalorização. No sistema automático de preços, o dólar fechou a 7,9522 yuans, contra 7,9585 yuans ontem. De acordo com um analista de um banco estrangeiro em Xangai, a recente alta do yuan está ligada à preocupação do governo com as pressões dos EUA, que pedem uma apreciação cambial na China. A bolsa de Taiwan fechou com leve alta, estimulada pela demanda dos fundos de hedge e pela perspectiva de aumento nos lucros das empresas no restante do ano. O índice Taiwam Weighted avançou 0,4%. As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing ganharam 1,4%. No mercado australiano, as compras de fim de mês, realizadas por fundos que buscam melhorar seus índices de desempenho, levaram o índice S&P/ASX 200 a subir 1%. As ações das companhias de petróleo foram beneficiadas pela alta na cotação da commodity. Woodside Petroleum teve ganho de 2,8%. O índice Kospi da Bolsa da Coréia do Sul atingiu alta de 0,9%, liderado pelas ações das corretoras, que se beneficiaram de um aumento do volume negociado na bolsa. Nas Filipinas, a alta da bolsa foi impulsionada pela divulgação de que o PIB cresceu 5,5% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O governo está confiante de que será atingida a meta de crescimento para o ano, de 5,5% a 6,1%. O índice PSE Composto fechou com alta de 0,7%. As ações da Philippine Long Distance Co. subiram 0,26%, as do conglomerado Ayala Corp tiveram alta de 1,7% e os papéis do Bank of the Philippines avançaram 1,9%. A Bolsa da Malásia não operou ddvido a feriado local. Em Cingapura, o Índice Strait Times da Bolsa encerrou o pregão com ganho de 0,44% e, em Jacarta (Indonésia), o índice JSX Composto fechou com alta de 0,42%. (As informações são da Dow Jones)