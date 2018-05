Bolsas asiáticas fecham em direções divergentes

Ações em Seul superaram outros mercados importantes na Ásia, com os investidores estrangeiros ampliando a série de compras para cinco sessões. O índice Kospi fechou em alta de 1,1%, aos 1.887,49 pontos.

Fundos estrangeiros mostraram forte interesse em montadoras coreanas e empresas de eletrônicos. A Samsung Electronics fechou o dia em alta de 1,7% e a Hyundai Motor subiu 2,8%.

Com cautela dos investidores antes do depoimento de Bernanke, o índice Taiwan Weighted fechou estável aos 8258,95 pontos. O índice PSEi, da Bolsa de Manila, nas Filipinas, subiu 0,1%, para 6574,72 pontos.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 caiu 0,1%, para 4.981,70 pontos, embora a BHP Billiton tenha ganhado 2,3%, depois de publicar um forte relatório de produção. A produção de minério de ferro da empresa atingiu um recorde no último ano fiscal, ao mesmo tempo em que também produziu mais petróleo e gás no ano até junho.

As ações na China fecharam em queda em uma sessão com pouca direção, uma vez que as preocupações sobre a desaceleração do crescimento se amenizaram após a divulgação de valores - dentro do esperado - do Produto Interno Bruto do país. Por outro lado, as esperanças de que Pequim introduzirá medidas de estímulo para impulsionar o crescimento da economia também estão se dissipando, disseram analistas.

Segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira, o ministro de Finanças da China, Lou Jiwei, disse que o país não deve aplicar um grande estímulo fiscal, mas uma política de apoio para o crescimento econômico e para o emprego deve ser adotada.

Além disso, as montadoras de veículos na China recuaram com preocupações sobre um declínio nas vendas de carros novos, uma vez que o país está se preparando para ampliar o número de cidades que impõem políticas de restrição de compras.

O índice Xangai Composto fechou em queda de 1,0%, aos 2044,92 pontos, depois de alcançar uma máxima intraday de 2075,81 pontos. O índice Shenzhen Composto perdeu 1,5%, para 956,50 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,3% aos 21371,87 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.